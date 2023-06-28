Илона Корстин о женском Евробаскете: «Без России, скажем так, странное ощущение»

Теги Илона Корстин сборная России жен Единая лига ВТБ Евробаскет-2023 жен Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин призналась, что прошедший женский чемпионат Европы без России произвел странное впечатление.

«Немного следила, но без России, скажем так, странное ощущение.

Да что баскетбол! Футбол возьмите. Идут же отборочные матчи чемпионата Европы-2024. Вижу Казахстан, Молдавия, Эстония, острова какие-то, а России нет. В такой ситуации эмоциональная составляющая интереса к турниру у наших болельщиков теряется.

Да, тот же чемпионат Европы по баскетболу, как профессионал, оцениваешь в каких-то моментах, но это, опять же, не то. Жаль, конечно, что наши игроки как раз сейчас вступившие в возраст когда уже могли бы заявить о себе, лишены этой возможности. Пока варятся в собственном соку. А время идет», – сказал Илона Корстин в интервью «Коммерсанту».

«Вдруг одна из нас отключается и падает со всего размаха навзничь: голодный обморок». Откуда появилась гениальная женская сборная России нулевых

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1 комментарий

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Velirpa
странные ощущения имеют могут быть симптомом чего-то другого, не обязательно из-за "без России", попейте витаминов, Илона, пройдет.
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