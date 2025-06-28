Чемпионат мира 3х3. Женщины. 1/4 финала. Испания сыграет с Канадой, США встретятся с Монголией и другие матчи
Сегодня, 28 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Женщины
Улан-Батор
1/4 финала
Австралия – Нидерланды
28 июня. 12.00
Канада – Испания
28 июня. 12.25
Монголия – США
28 июня. 14.20
Франция – Польша
28 июня. 14.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4212 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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