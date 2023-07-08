Илона Корстин: «В новом сезоне матчи Единой лиги ВТБ будут проходить почти каждый день»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ календарь Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала календарь и формат сезона-23/24.

«Новый сезон Единой лиги начнется в конце сентября с Суперкубка, где команды проверят свои силы и проведут последние приготовления перед стартом чемпионата. 

Календарь сезона-23/24 получился очень насыщенным, но при этом сбалансированным. Регулярный чемпионат стартует 30 сентября в Казани – нас ждет встреча финалистов прошлого сезона УНИКСа и «Локо».

Календарь первого этапа составлен таким образом, что игры будут проходить почти каждый день, так же по просьбе клубов ряд матчей запланированы в выходные дни. Болельщикам нравится приходить на баскетбол всей семьей во время уикенда. Со своей стороны Лига стремится к увеличению посещаемости, поэтому мы поддерживаем эту идею.

Формат регулярного сезона останется прежним: по итогам первого этапа команды согласно расстановке поделятся на две группы (места с 1 по 6, и с 7 по 14) и сыграют между собой. Кроме того, в чемпионате-23/24 появится новая стадия – плей-ин. В этом мини-турнире четыре лучшие команды второй группы будут бороться за две оставшиеся путевки в плей-офф.

Интересно, что мы приняли формат плей-ин на совете Лиги 24 мая, а затем Евролига на своей генеральной ассамблее 4 июля, в которой я также принимала участие, предложила аналогичный формат мини-турнира за 7-8 места, который поддержали единогласно. 

В следующем сезоне Лиги количество клубов-участников увеличится до 14. В регулярном чемпионате мы проведем 268 матчей, а в плей-офф еще до 46 игр. 1/4 финала и серия за 3-е место пройдут до трех побед, а 1/2 финала и финал – до четырех. Стоит отметить, что из-за появления в Лиге двух новых команд – «Уралмаша» и «Руны», матчей станет больше и сезон завершится позднее, в июне. 

Запланирован в календаре и Матч звезд, который по традиции состоится в феврале», – рассказала Корстин.

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4 комментария

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aleshon
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Проблема, как будет показывать Матч-ТВ баскетбол? Там кучу футбола, Первая, вторая, лига, хоккей, гандбол, регби, матчи каждый день, тогда хоккей отправлять на КХЛ-ТВ.
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А если Матч-ТВ будут показывать чемпионат Саудовской Аравии по футболу, когда-нибудь, то места для баскетбола не хватит.
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Abuz
Ответ aleshon
Проблема, как будет показывать Матч-ТВ баскетбол? Там кучу футбола, Первая, вторая, лига, хоккей, гандбол, регби, матчи каждый день, тогда хоккей отправлять на КХЛ-ТВ.
У матч тв много «дочек» — страна, арена.
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Александр Сачков
Ответ aleshon
А если Матч-ТВ будут показывать чемпионат Саудовской Аравии по футболу, когда-нибудь, то места для баскетбола не хватит.
На сайте лиги можно смотреть.
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