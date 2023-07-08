Илона Корстин: «В новом сезоне матчи Единой лиги ВТБ будут проходить почти каждый день»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала календарь и формат сезона-23/24.

«Новый сезон Единой лиги начнется в конце сентября с Суперкубка, где команды проверят свои силы и проведут последние приготовления перед стартом чемпионата.

Календарь сезона-23/24 получился очень насыщенным, но при этом сбалансированным. Регулярный чемпионат стартует 30 сентября в Казани – нас ждет встреча финалистов прошлого сезона УНИКСа и «Локо».

Календарь первого этапа составлен таким образом, что игры будут проходить почти каждый день, так же по просьбе клубов ряд матчей запланированы в выходные дни. Болельщикам нравится приходить на баскетбол всей семьей во время уикенда. Со своей стороны Лига стремится к увеличению посещаемости, поэтому мы поддерживаем эту идею.

Формат регулярного сезона останется прежним: по итогам первого этапа команды согласно расстановке поделятся на две группы (места с 1 по 6, и с 7 по 14) и сыграют между собой. Кроме того, в чемпионате-23/24 появится новая стадия – плей-ин. В этом мини-турнире четыре лучшие команды второй группы будут бороться за две оставшиеся путевки в плей-офф.

Интересно, что мы приняли формат плей-ин на совете Лиги 24 мая, а затем Евролига на своей генеральной ассамблее 4 июля, в которой я также принимала участие, предложила аналогичный формат мини-турнира за 7-8 места, который поддержали единогласно.

В следующем сезоне Лиги количество клубов-участников увеличится до 14. В регулярном чемпионате мы проведем 268 матчей, а в плей-офф еще до 46 игр. 1/4 финала и серия за 3-е место пройдут до трех побед, а 1/2 финала и финал – до четырех. Стоит отметить, что из-за появления в Лиге двух новых команд – «Уралмаша» и «Руны», матчей станет больше и сезон завершится позднее, в июне.

Запланирован в календаре и звезд, который по традиции состоится в феврале», – рассказала Корстин.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов