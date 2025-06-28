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Кендрик Перкинс – Биллу Симмонсу: «Кто, черт возьми, дал тебе право считать себя хранителем баскетбола?»

Два эксперта вступили в словесную перепалку.

Все началось с того, что Перкинс заявил, будто после выбора на драфте под 9-м номером центрового Коллина Мюррэй-Бойлса «Торонто» сможет претендовать на топ-6 Восточной конференции. В прямом эфире на YouTube после драфта Симмонс пошутил, что из-за такого высказывания Перкинса он начал искать третью трансляцию церемонии – помимо тех, что шли на ESPN и ABC.

В ответ Перкинс заявил, что Симмонс раскритиковал освещение драфта лишь потому, что до сих пор «озлоблен» из-за ухода с ESPN в 2015 году.

«Моя проблема в том, кто, черт возьми, дал тебе право считать себя хранителем баскетбола?

То, что люди говорят не так, как тебе хочется, не делает их слова неправильными. То, что ESPN освещает игру не так, как ты хочешь, или пишет твиты, которые тебе не нравятся, не значит, что они ошибаются. И это просто безумие, Билл, ведь вы с ESPN расстались десять лет назад. А ты до сих пор выглядишь озлобленным, дружище.

Давай не будем делать вид, будто ты сам не говорил чудовищных вещей о баскетболе, особенно о женской НБА. Ты предлагал, чтобы женщины играли беременными – ты вообще в своем уме? Ты и сам порой несешь чушь. Но знаешь что, Билл? Всем плевать. Никто не контролирует тебя и не указывает, как нужно говорить о баскетболе, брат», – сказал Перкинс.

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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
logoБилл Симмонс
logoКендрик Перкинс
logoКоллин Мюррэй-Бойлс
logoТоронто
logoНБА
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