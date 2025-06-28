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Владимир Демин: «Надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте»

Отец новичка «Бруклина» поделился мыслями о прошедшем драфте.

– Восьмой выбор – очень высоко. Ожидали?

– Восьмой выбор – это очень достойный результат. Мы находились глубоко в преддрафтовых процессах, понимали, какие игроки и команды участвуют в драфте, какие есть варианты и шансы у Егора. Но это лишь верхушка айсберга, на самом деле все гораздо сложнее и непредсказуемые, чем можно себе представить. 

– Какие, по-вашему, перспективы у Егора конкретно в «Нетс»?

– О перспективах в «Нетс» сейчас говорить рано, команды находятся в стадии формирования составов, впереди еще будут обмены. Время покажет, но, на наш взгляд, «Нетс» — это очень серьезная организация, Нью-Йорк – огромный рынок, команда находится в стадии перестройки. Не будем загадывать, но надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте.

«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?3982 голоса
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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