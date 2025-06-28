Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/4 финала. Германия сыграет с США, Испания встретится с Китаем и другие матчи
Сегодня, 28 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Мужчины
1/4 финала
Сербия – Пуэрто-Рико
28 июня. 13.00
Латвия – Швейцария
28 июня. 13.25
Китай – Испания
28 июня. 15.20
Германия – США
28 июня. 15.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4208 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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