«Миннесота», скорее всего, не сможет переподписать Никила Александер-Уокера

Защитник, вероятно, сменит команду.

«Миннесота », скорее всего, не сможет позволить себе переподписать Никила Александера-Уокера после заключения контракта на 125 миллионов долларов с центровым Назом Ридом.

В прошедшем сезоне Александер-Уокер в среднем набирал 9,4 очка (43,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 3,2 подбора и 2,7 передачи за матч, проводя на площадке более 25 минут.

Баскетболист зарабатывал всего 4,3 миллиона долларов, а теперь станет неограниченно свободным агентом и, вероятно, подпишет гораздо более крупный контракт.