Крис Пол «твердо намерен» играть ближе к своему дому в Лос-Анджелесе

Ветеран хочет быть ближе к семье.

«Крис Пол мог бы стать целью «Мэверикс», но все больше свидетельств, что Пол – после того как в прошлом сезоне в 39 лет сыграл все 82 матча за «Сперс» – твердо намерен играть ближе к своему дому в Лос-Анджелесе, если действительно продолжит карьеру», – сообщил инсайдер Марк Стейн.

40-летний ветеран в прошедшем сезоне вышел в старте «Сан-Антонио » во всех 82 матчах, набирая в среднем 8,8 очков, 3,6 подбора и 7,4 передачи за 28 минут на паркете. Сейчас игрок является неограниченно свободным агентом.