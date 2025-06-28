Крис Пол «твердо намерен» играть ближе к своему дому в Лос-Анджелесе
Ветеран хочет быть ближе к семье.
«Крис Пол мог бы стать целью «Мэверикс», но все больше свидетельств, что Пол – после того как в прошлом сезоне в 39 лет сыграл все 82 матча за «Сперс» – твердо намерен играть ближе к своему дому в Лос-Анджелесе, если действительно продолжит карьеру», – сообщил инсайдер Марк Стейн.
40-летний ветеран в прошедшем сезоне вышел в старте «Сан-Антонио» во всех 82 матчах, набирая в среднем 8,8 очков, 3,6 подбора и 7,4 передачи за 28 минут на паркете. Сейчас игрок является неограниченно свободным агентом.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4210 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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