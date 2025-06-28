Ожидается, что Девин Букер подпишет 2-летнее продление контракта на 150 миллионов долларов

Защитник «Финикса», скорее всего, продлит соглашение с командой.

«Девин Букер активно участвовал в поисках нового главного тренера, он был активно вовлечен в некоторые другие решения, включая сделку с Кевином Дюрэнтом, и, думаю, он так же активно подпишет рекордное двухлетнее продление. Если я не ошибаюсь, речь о сумме в районе 150 миллионов долларов», – заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

В действующем соглашении Букера остается еще 3 года, за которые он заработает 171,2 миллиона долларов.

В сезоне-2024/25 4-кратный участник Матча всех звезд набирал в среднем 25,6 очка (46,1% с игры, 33,2% из-за дуги) , 4,1 подбора и 7,1 передачи.