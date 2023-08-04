Расселл Уэстбрук: «Ожидаю, что у «Клипперс» будет хороший сезон. Попробуем показать себя»

Разыгрывающий «Клипперс» впервые прокомментировал продление контракта с командой.

Уэстбрук записал обращение к поклонникам из организованного им юношеского лагеря.

«Я рад вернуться в «Клипперс», хочу, чтобы вы знали об этом.

Ожидаю, что у «Клипперс» будет хороший сезон, жду этого с нетерпением. Мы снова попробуем показать себя. Я очень рад продлению контракта, жду встречи со всеми вами на играх. Вперед, « », – заявил Уэстбрук.

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