Расселл Уэстбрук: «Ожидаю, что у «Клипперс» будет хороший сезон. Попробуем показать себя»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук впервые прокомментировал продление контракта с командой.
Уэстбрук записал обращение к поклонникам из организованного им юношеского лагеря.
«Я рад вернуться в «Клипперс», хочу, чтобы вы знали об этом.
Ожидаю, что у «Клипперс» будет хороший сезон, жду этого с нетерпением. Мы снова попробуем показать себя. Я очень рад продлению контракта, жду встречи со всеми вами на играх. Вперед, «Клипперс», – заявил Уэстбрук.
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!
4 комментария