Расселл Уэстбрук: «Ожидаю, что у «Клипперс» будет хороший сезон. Попробуем показать себя»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук впервые прокомментировал продление контракта с командой.

Уэстбрук записал обращение к поклонникам из организованного им юношеского лагеря.

«Я рад вернуться в «Клипперс», хочу, чтобы вы знали об этом.

Ожидаю, что у «Клипперс» будет хороший сезон, жду этого с нетерпением. Мы снова попробуем показать себя. Я очень рад продлению контракта, жду встречи со всеми вами на играх. Вперед, «Клипперс», – заявил Уэстбрук.

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4 комментария

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До 200 трипл-даблов за карьеру ему осталась мелочь. Это будет главный индивидуальный рекорд регулярного сезона 2023-2024
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Уже который раз пробуют, результатов 0. Последний год потенциальной связки Джордж + Кавай
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Не ну он не заявляет о мифической борьбе за титулы. Все всё понимают, шансы нулевые, но сезон для клипперс определенно будет интересный и определяющий.
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