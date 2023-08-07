14-летний сын Ибрагима Кутлуая будет выступать за молодежные команды «Реала»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Ибрагим Кутлуай Барселона Реал фото чемпионат Испании Баскетбол

Омер Кутлуай, 14-летний сын известного турецкого баскетболиста Ибрагима Кутлуая, будет выступать за молодежные команды «Реала».

Омер перешел в «Реал» из «Анадолу Эфеса». У него также было предложение от «Барселоны», но предпочтение было отдано мадридскому клубу.

В недавнем матче за сборную Турции U14 против сверстников из Косово Омер набрал 50 очков, 17 подборов и 5 передач.

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