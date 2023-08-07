Малик Диме проведет следующий сезон в чемпионате Уругвая

Центровой Малик Диме (30 лет, 206 см) не вернется в «Парму».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», Диме подписал контракт с клубом «Пеньяроль» и в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Уругвая.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ сенегальский бигмен набирал за пермский клуб 8,2 очка, 5,2 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч, а также был признан MVP Матча всех звезд.

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