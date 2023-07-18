Руслан Абдулбасиров стал игроком «Пармы»

«Парма» объявила о подписании соглашения с тяжелым форвардом Русланом Абдулбасировом (29 лет, 211 см). Контракт с игроком рассчитан на 2 года.

С 2020 по 2022 год Абдулбасиров выступал за «Иркут», где стал одним из лидеров команды. Показатели в сезоне-2021/22 – 11,7 очка, 5,6 подбора за 21 минуту на паркете в среднем за матч.



В минувшем сезоне форвард играл за « ». В 41 матче его средняя статистика составила 10,0 очка, 7,2 подбора, 1,2 передачи за 28 минут на паркете.

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