«Парма» подписала экс-игрока НБА Би Джей Джонсона

Теги переходы НБА Единая лига ВТБ Парма-Пари Би Джей Джонсон Баскетбол

Пермская «Парма» объявила о переходе бывшего игрока НБА Би Джей Джонсона (27 лет, 201 см).

Контракт рассчитан на сезон-23/24.

Американский легкий форвард перебрался в Европу в 2022 году, заключив соглашение с испанским «Бетисом». В минувшем сезоне ACB он сыграл во всех 34 матчах, набирая в среднем 11,1 очка и 5,1 подбора за 27,5 минуты на паркете.

До этого Джонсон провел четыре сезона в НБА, выступая за «Атланту», «Сакраменто» и «Орландо». Показатели в НБА – 3,8 очка и 1,8 подбора в среднем за встречу.

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