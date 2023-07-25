Ричард Соломон стал игроком «Пармы»

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Парма-Пари Ричард Соломон Баскетбол

«Парма» объявила о подписании однолетнего контракта с американским центровым Ричардом Соломоном (31 год, 208 см).

В прошлом сезоне Соломон дебютировал в Единой лиге ВТБ за «Зенит». В 24 матчах он набирал в среднем 7,6 очка (60% двухочковых) и 6,6 подбора за 20 минут на паркете.

Центровой начал профессиональную карьеру в 2014 году в G-лиге НБА, после чего выступал в Японии, Франции и Турции.

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