Данила Походяев стал игроком «Руны»

Теги переходы Единая лига ВТБ Парма-Пари Руна Данила Походяев Баскетбол

«Руна» объявила о подписании бывшего тяжелого форварда «Пармы» Данилы Походяева (22 года, 204 см).

По информации «Перехвата», контракт заключен по схеме «1+1».

Походяев является двукратным чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор» (2018, 2021), а также участником чемпионата Европы U20 (2021).

Прошлый сезон 22-летний форвард провел за «Парму», набирая в Лиге ВТБ 7,9 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при 35% из-за дуги.

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