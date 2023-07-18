Данила Походяев стал игроком «Руны»

« » объявила о подписании бывшего тяжелого форварда «Пармы» (22 года, 204 см).

По информации «Перехвата», контракт заключен по схеме «1+1».

Походяев является двукратным чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор» (2018, 2021), а также участником чемпионата Европы U20 (2021).

Прошлый сезон 22-летний форвард провел за «Парму», набирая в Лиге ВТБ 7,9 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при 35% из-за дуги.

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