Пол Пирс: «Я даже сейчас превосхожу в баскетболе 99,9% пользователей твиттера»

Теги Пол Пирс НБА болельщики соцсети Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс отреагировал на критику в твиттере*.

Некоторые из пользователей критически отозвались о стиле игры Пирса.

«Я даже сейчас превосхожу в баскетболе 99,9% пользователей твиттера 😂😂😂😂», – написал 45-летний экс-баскетболист.

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5 комментариев

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В остальные 0,01% входят фейковые аккаунты Дюранта
+9
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+9
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Ответ Артём Клагиш
ну вот очень важно было услышать когда и почему запретили твиттер
так это для товарища майора написано, а не для тебя
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ну вот очень важно было услышать когда и почему запретили твиттер
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Легко выдавать заявления, которые никак проверить нельзя.
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понятно Роскомнадзор почему запретил)
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