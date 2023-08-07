Пол Пирс: «Я даже сейчас превосхожу в баскетболе 99,9% пользователей твиттера»
Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс отреагировал на критику в твиттере*.
Некоторые из пользователей критически отозвались о стиле игры Пирса.
«Я даже сейчас превосхожу в баскетболе 99,9% пользователей твиттера 😂😂😂😂», – написал 45-летний экс-баскетболист.
*Роскомнадзор заблокировал твиттер в России в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры
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