Матиас Лессор пропустит первые товарищеские матчи сборной Франции из-за травмы

Теги травмы товарищеские матчи сборная Франции сборная Черногории сборная Туниса Чемпионат мира по баскетболу 2023 Матиас Лессор Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Франции Матиас Лессор пропустит первые два товарищеских матча, которые команда проведет в рамках подготовки к чемпионату мира. Лессор не сыграет против Туниса в понедельник и против Черногории в среду.

Лессор, за плечами которого 28 матчей за французскую сборную, не провел ни одной тренировки с момента прибытия на сбор в По. Врачи провели обследование и подтвердили, что игрок испытывает дискомфорт в лодыжке.

Состояние Лессора будет повторно оценено 6 августа, незадолго до следующих товарищеских матчей в Орлеане – против Венесуэлы 7 августа и против Литвы 9 августа.

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