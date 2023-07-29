Матиас Лессор пропустит первые товарищеские матчи сборной Франции из-за травмы

Тяжелый форвард сборной Франции Матиас Лессор пропустит первые два товарищеских матча, которые команда проведет в рамках подготовки к чемпионату мира. Лессор не сыграет против Туниса в понедельник и против Черногории в среду.

Лессор, за плечами которого 28 матчей за французскую сборную, не провел ни одной тренировки с момента прибытия на сбор в По. Врачи провели обследование и подтвердили, что игрок испытывает дискомфорт в лодыжке.

Состояние Лессора будет повторно оценено 6 августа, незадолго до следующих товарищеских матчей в Орлеане – против Венесуэлы 7 августа и против Литвы 9 августа.

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