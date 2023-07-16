«Панатинаикос» ведет переговоры с Донатасом Мотеюнасом

« » ведет переговоры с тяжелым форвардом (32 года, 213 см).

Как информирует инсайдер Eurohoops Арис Баркас, «Пао» ищет замену ранее покинувшему команду Георгиосу Папаяннису. Мотеюнас является свободным агентом.

Мотеюнас принял участие в 41 матче за « » в минувшем сезоне. Форвард набирал в среднем 8,5 очка и 3,7 подбора за игру.

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