«Панатинаикос» ведет переговоры с Донатасом Мотеюнасом
«Панатинаикос» ведет переговоры с тяжелым форвардом Донатасом Мотеюнасом (32 года, 213 см).
Как информирует инсайдер Eurohoops Арис Баркас, «Пао» ищет замену ранее покинувшему команду Георгиосу Папаяннису. Мотеюнас является свободным агентом.
Мотеюнас принял участие в 41 матче Евролиги за «Монако» в минувшем сезоне. Форвард набирал в среднем 8,5 очка и 3,7 подбора за игру.
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