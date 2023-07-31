Ив Понc присоединился к сборной Франции. У Матиаса Лессора проблемы с голеностопом

Защитник «Жироны» присоединился к сборной Франции.

Понс призван заменить центрового « » , у которого проблемы с голеностопным суставом.

Франция, которая готовится к ЧМ-2023, рассчитывает на выздоровление Лессора. Он будет повторно осмотрен в первые дни августа.

Понс точно примет участие в товарищеской игре с Тунисом. В случае возвращения Лессора он покинет национальную команду.

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