Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» сделают предложение Энтони Дэвису о продлении контракта на этой неделе»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, на этой неделе «Лейкерс» могут сделать предложение центровому Энтони Дэвису о продлении контракта.
«У них много времени, Энтони Дэвис не обязан принимать решение к 5 августа или что-то в этом роде. Но ожидается, что «Лейкерс» сделают какое-то предложение на этой неделе или, по крайней мере, продемонстрируют намерение сделать предложение», – сказал Уиндхорст.
Ранее другой инсайдер Дэйв Макменамин заявлял, что «Лейкерс» и Дэвис, скорее всего, договорятся о продлении контракта до начала тренировочного лагеря.
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