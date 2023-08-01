Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» сделают предложение Энтони Дэвису о продлении контракта на этой неделе»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, на этой неделе «Лейкерс» могут сделать предложение центровому Энтони Дэвису о продлении контракта.

«У них много времени, Энтони Дэвис не обязан принимать решение к 5 августа или что-то в этом роде. Но ожидается, что «Лейкерс» сделают какое-то предложение на этой неделе или, по крайней мере, продемонстрируют намерение сделать предложение», – сказал Уиндхорст.

Ранее другой инсайдер Дэйв Макменамин заявлял, что «Лейкерс» и Дэвис, скорее всего, договорятся о продлении контракта до начала тренировочного лагеря.

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3 комментария

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mqh9pzrxgf
Дэвису особо нет смысла сейчас продлеваться, на 24/25 у него опция игрока, лучше подождать, в любом случае в него около супермакса кинут, если не лал, то другая Тима
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Максим Макеев
топ ошибок мира
пелинка перекроет хорошее лето на один сезон фейлом на много сезонов
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Максим Макеев
Ответ mqh9pzrxgf
Дэвису особо нет смысла сейчас продлеваться, на 24/25 у него опция игрока, лучше подождать, в любом случае в него около супермакса кинут, если не лал, то другая Тима
ему то как раз весь смысл выкачать сейчас максимум из лул ибо потом тело ему гарантий никаких давать не будет
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