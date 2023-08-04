«Лейкерс» хотят сохранить Энтони Дэвиса. Клуб готовится предложить ему 170 млн долларов за 3 года

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» хотят надолго сохранить звездного форварда Энтони Дэвиса.

Как сообщает обозреватель LA Times Дэн Войке, калифорнийский клуб готовится предложить Дэвису 170 миллионов долларов за 3 года.

В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона, на последний из них распространяется опция игрока (43,2 миллиона).

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

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4 комментария

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в Антохе всё хорошо,... когда он играет
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Нормальный такой контракт)
Но по факту при правильном распределении нагрузки лучший вариант на рынке
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Ответ Райли Карри
в Антохе всё хорошо,... когда он играет
Когда играет и резкость на тренировках навёл, чтоб не мазать со средней и дальней, а под кольцом он раздавит любого. Но если честно, я больше всего люблю его алей упы с дикой амплитудой и криком
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а почему 3 а не 4 года? и продление когда, следующим летом, после того как он опцию отклонит?
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