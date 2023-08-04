«Лейкерс» хотят сохранить Энтони Дэвиса. Клуб готовится предложить ему 170 млн долларов за 3 года
«Лейкерс» хотят надолго сохранить звездного форварда Энтони Дэвиса.
Как сообщает обозреватель LA Times Дэн Войке, калифорнийский клуб готовится предложить Дэвису 170 миллионов долларов за 3 года.
В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона, на последний из них распространяется опция игрока (43,2 миллиона).
В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.
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