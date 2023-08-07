Зоран Лукич: «Появление Андрея Мартюка не снизит скорость сборной»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич в преддверии товарищеских матчей с Ираном отметил, что появление тяжелого форварда (« ») не должно затормозить скорость команды.

«С появлением Мартюка снизится скорость команды? Нет, никак не должно затормозить нашу скорость. Даже наоборот. Он подвижный игрок, умный, габаритный. То, что нужно нашей команде.

Почти половина сборной — игроки МБА, и сейчас я работаю на клуб, с которым «Пари НН» будет соперничать? Да-да, так и есть. Но если я могу помочь — я всегда готов. И я рад, что есть такой коллектив, который дает российским баскетболистам получить игровое время», — сказал Лукич.

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