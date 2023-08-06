Зоран Лукич о сборной России: «Готовая команда будущего. Средний возраст – 23 года»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал об атмосфере в команде перед товарищескими матчами с Ираном, которые пройдут в пермском УДС “Молот” 7 и 9 августа, а также отметил очень молодой состав российской сборной.

«Атмосфера в сборной хорошая – какой и должна быть. Мы здесь находимся по собственному желанию, по чувству души, поэтому эмоции только позитивные. С физической точки зрения стараемся максимально хорошо подготовить игроков для этих матчей после летней паузы. При этом обходимся без неожиданных травм, чтобы после этих сборов ребята продолжили тренировочный процесс и подготовку к чемпионату Единой Лиги ВТБ. Могу сказать, игроки вернутся в свои команды в неплохом состоянии.

Что касается изменений – фактически оно только одно, и я даже не могу в полной мере назвать это изменением: в этот раз к команде подключился Андрей Мартюк. На майских сборах он не присутствовал по причине физического состояния. Было принято решение, что Андрей присоединится к нам, когда вылечит травму. Сейчас он здоров, и находится с коллективом.

Пожалуй, главным сюрпризом будет то, что мы представляем очень молодую команду. Средний возраст нашего коллектива – 23 года. Это – настоящая, готовая команда будущего. Ну а если мы говорим именно о пермских болельщиках, то их удивить не так легко – они любят, поддерживают и понимают баскетбол. Уверен, они придут и будут поддерживать нашу сборную!» – сказал Лукич.

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