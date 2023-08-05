Сборная России проведет две открытые тренировки в Перми

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Баскетбол

Сборная России в рамках подготовки к товарищеским матчам с командой Ирана в Перми проведет две открытые тренировки для представителей СМИ.

Первая тренировка пройдет 6 августа в 18:40 по местному времени (16:40 по Москве), вторая – 8 августа в 17:40. Оба мероприятия пройдут в УДС «Молот».

В заключительной части тренировки игроки и тренеры сборной ответят на вопросы журналистов.

Товарищеские матчи с Ираном состоятся 7 и 9 августа в 19:00 по местному времени.

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