Александр Щербенев о товарищеских матчах с Ираном: «Наш козырь — в молодости»

Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» рассказал о подготовке к товарищеским матчам с Ираном и преимуществах российской команды перед соперником.

«Все отлично. Продуктивно провели сборы. Набрали оптимальную форму. Ту, которую можно было набрать за этот период. Сейчас уже находимся в Перми. Интересно будет сыграть эти два матча, посмотреть, что отработали за это время и на что сейчас способны. Ну и в целом играть в Перми приятно. Здесь хорошая поддержка болельщиков.

Главный тренер Зоран Лукич сильно нагружает команду?

Нет, на самом деле все нормально. Сверхъестественных нагрузок нет. Только входим в сезон. Лукич и сам говорил, что хочет, чтобы мы вернулись потом в клубы полными сил, а не опустошенными. В общем, думаю, подходим к этим играм в хорошей форме относительно того времени, что было на подготовку. Думаю, во всеоружии готовы показывать свой лучший баскетбол.

Сборную Ирана уже изучали?

Нет. Нам только сегодня дали скаутинг игроков. А так, не было еще видео. Не смотрели их игры. Как я понимаю, это все не в общем доступе — те товарищеские матчи, которые они сыграли. Но примерное представление, конечно, имеем. Но больше нас на данном этапе интересует взаимодействие нашей команды. Будем его отрабатывать.

А так, у иранцев достаточно опытная возрастная команда. Насколько известно, они проиграли уже семь матчей подряд. И, наверное, на фоне этой серии неудач они выйдут на эти игры по‑спортивному злыми. У них будет огромная мотивация что‑то доказать. Тем более и чемпионат мира не за горами. Конечно, они будут стараться.

Но наш козырь — в молодости нашей команды. У нас все молодые ребята, у нас огромное желание играть, мы будем бежать и агрессивно защищаться», — сказал Щербенев.

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