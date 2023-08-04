Сборная России прибыла в Пермь, где пройдут товарищеские матчи с Ираном

Сборная России прибыла в Пермь, где продолжит подготовку к товарищеским матчам с командой Ирана, которые пройдут в пермском УДС «Молот».

После учебно-тренировочного мероприятия в Москве сборная России в рамках летних сборов 7 и 9 августа в 19:00 по местному времени (17:00 по Москве) проведет две игры с против Ирана.

Всего в расположении команды 16 игроков.

Состав сборной России:

Защитники: Тимофей Герасимов («Зенит», 26 лет, 197 см), Юрий Умрихин («Самара», 24 года, 190 см), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см), Даниил Касаткин (МБА, 24 года, 199 см)

Форварды: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет, 204 см), Максим Барашков (МБА, 25 лет, 201 см), Илья Платонов («Самара», 25 лет, 199 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 202 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 207 см), Александр Чадов («Нижний Новгород», 21 год, 204 см), Филипп Гафуров (ЦСКА, 22 года, 211 см)

Центровые: Сергей Клюев (МБА, 25 лет, 208 см), Максим Савченко (МБА, 19 лет, 208 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 23 года, 211 см), Сергей Балашов («Енисей», 27 лет, 206 см).

В составе тренерского штаба главный тренер сборной Зоран Лукич, тренеры Сергей Козин и Александр Полинкевич, тренер по ОФП Георгий Артемьев, врач Юрий Кожокарь, массажисты Владимир Рюмшин и Василий Попов, генеральный менеджер Валерий Тихоненко, руководитель департамента национальных и резервных сборных Николай Галаев и менеджер Алексей Боков.

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Фото: РФБ