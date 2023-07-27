«Руна» подпишет Николу Ивановича («Перехват»)

« » договорилась о подписании контракта с разыгрывающим Николой Ивановичем (29 лет, 190 см).

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Черногорец последние два сезона отыграл в « ».

В прошлом сезоне лиги Иванович провел 21 матч, в среднем играя по 13 минут – 5,9 очка, 2,7 передачи, 1,1 подбора.

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