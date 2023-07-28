Никола Иванович официально стал игроком «Руны»

Новичок Единой лиги ВТБ « » объявила о подписании контракта с разыгрывающим Николой Ивановичем (29 лет, 190 см).

Черногорец последние два сезона отыграл в « ».

В минувшем сезоне Евролиги Иванович набирал в среднем 4,9 очка и 1,9 передачи за 16 минут на площадке. Ранее защитник выступал за черногорскую «Будучность», сербскую «Мегу», греческий АЕК.

Также Иванович является игроком сборной Черногории. Он играл на чемпионате мира-2019 и дважды участвовал в Евробаскете (2013, 2017).

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