Никола Иванович официально стал игроком «Руны»

Теги переходы Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Никола Иванович Руна Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Николой Ивановичем (29 лет, 190 см).

Черногорец последние два сезона отыграл в «Црвене Звезде».

В минувшем сезоне Евролиги Иванович набирал в среднем 4,9 очка и 1,9 передачи за 16 минут на площадке. Ранее защитник выступал за черногорскую «Будучность», сербскую «Мегу», греческий АЕК.

Также Иванович является игроком сборной Черногории. Он играл на чемпионате мира-2019 и дважды участвовал в Евробаскете (2013, 2017).

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