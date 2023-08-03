Зоран Лукич: «Надо фокусироваться на нашем коллективе и на выполнении наших задач»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о пользе товарищеских матчей против команды Ирана.

«Это очень достойный соперник. Они показывают очень качественную игру. Мы попробуем свои силы. Мы выстроили свою дорогу и двигаемся дальше.

Надо фокусироваться на нашем коллективе. На выполнении наших задач, наших идей. Это самое важное», — сказал Лукич в эфире «Матч ТВ».

Сборная России 3 августа отправится в Пермь, где 7 и 9 августа проведет два товарищеских матча против команды Ирана.

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий