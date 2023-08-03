Зоран Лукич: «Надо фокусироваться на нашем коллективе и на выполнении наших задач»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о пользе товарищеских матчей против команды Ирана.

«Это очень достойный соперник. Они показывают очень качественную игру. Мы попробуем свои силы. Мы выстроили свою дорогу и двигаемся дальше.

Надо фокусироваться на нашем коллективе. На выполнении наших задач, наших идей. Это самое важное», — сказал Лукич в эфире «Матч ТВ».

Сборная России 3 августа отправится в Пермь, где 7 и 9 августа проведет два товарищеских матча против команды Ирана.

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