Капитан сборной России Тимофей Герасимов: «Дядькой себя не ощущаю»

Теги Зенит сборная России сборная Ирана Тимофей Герасимов Баскетбол

Капитан сборной России Тимофей Герасимов («Зенит») заявил, что постарается доказать, что способен быть лидером команды.

«Дядькой себя не ощущаю еще. Надеюсь, такого вообще не будет.

Быть капитаном — это большая гордость. Это стечение обстоятельств. Надеюсь, смогу проявить себя и доказать, что способен быть лидером команды», — сказал 26‑летний игрок в эфире «Матч ТВ».

Сборная России 3 августа отправится в Пермь, где 7 и 9 августа проведет два товарищеских матча против команды Ирана.

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