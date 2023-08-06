Майкл Бизли о том, почему он не в НБА: «Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы уже давно решил эту проблему»

2-й номер драфта-2008 признался, что понятия не имеет, почему он не играет в НБА.

«Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы уже давно решил эту проблему. Но я не знаю.

Моя задача – просто оставаться в форме и быть готовым, если поступит предложение», – сказал 34-летний форвард.

Последний раз Бизли играл в НБА в сезоне-2018/19 за «Лейкерс». Также форвард участвовал в Летней лиге в 2021 году.

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