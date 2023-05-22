Брайан Уиндхорст: «Чтобы подписать Ирвинга, «Лейкерс» придется расстаться с Расселлом, Хатимурой, Вандербилтом и Бизли»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст вчера заявил, что у «Лейкерс» есть возможность подписать разыгрывающего этим летом.

Он отметил, что Ирвингу «придется отказаться от максимального контракта», а «Лейкерс» придется договориться о чем-то с «Далласом».

Сегодня Уиндхорст прояснил возможный сценарий событий.

«Чтобы сделать это, «Лейкерс», скорее всего, придется расстаться со всеми, кого они подписали перед дедлайном, включая . Возможно, им даже придется отчислить Малика Бизли.

Существует вероятность сделки по системе сайн-н-трейд, при которой они смогут сохранить большую часть своего состава. Конечно же, если смогут договориться с « », – заявил инсайдер в эфире Get Up.

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