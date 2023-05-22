Брайан Уиндхорст: «Чтобы подписать Ирвинга, «Лейкерс» придется расстаться с Расселлом, Хатимурой, Вандербилтом и Бизли»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст вчера заявил, что у «Лейкерс» есть возможность подписать разыгрывающего Кайри Ирвинга этим летом.
Он отметил, что Ирвингу «придется отказаться от максимального контракта», а «Лейкерс» придется договориться о чем-то с «Далласом».
Сегодня Уиндхорст прояснил возможный сценарий событий.
«Чтобы сделать это, «Лейкерс», скорее всего, придется расстаться со всеми, кого они подписали перед дедлайном, включая Руи Хатимуру. Возможно, им даже придется отчислить Малика Бизли.
Существует вероятность сделки по системе сайн-н-трейд, при которой они смогут сохранить большую часть своего состава. Конечно же, если смогут договориться с «Далласом», – заявил инсайдер в эфире Get Up.
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p.s а ты фан ЛАЛ, тогда вопрос снимается