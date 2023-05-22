Брайан Уиндхорст: «Чтобы подписать Ирвинга, «Лейкерс» придется расстаться с Расселлом, Хатимурой, Вандербилтом и Бизли»

Теги Даллас Лейкерс НБА Майкл Бизли Кайри Ирвинг Д’Анджело Расселл Брайан Уиндхорст Руи Хатимура Джарред Вандербилт Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст вчера заявил, что у «Лейкерс» есть возможность подписать разыгрывающего Кайри Ирвинга этим летом.

Он отметил, что Ирвингу «придется отказаться от максимального контракта», а «Лейкерс» придется договориться о чем-то с «Далласом».

Сегодня Уиндхорст прояснил возможный сценарий событий.

«Чтобы сделать это, «Лейкерс», скорее всего, придется расстаться со всеми, кого они подписали перед дедлайном, включая Руи Хатимуру. Возможно, им даже придется отчислить Малика Бизли.

Существует вероятность сделки по системе сайн-н-трейд, при которой они смогут сохранить большую часть своего состава. Конечно же, если смогут договориться с «Далласом», – заявил инсайдер в эфире Get Up.

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20 комментариев

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Birdman NBA
Ответ Antosha-grisha
Бамба + Бизли + пик/и второго Я так понимаю об этом идет речь про сайн-н-трейд. Ну я хз надо ли это Далласу конечно. Хотя по сути получить с не подписавшегося Ирвинга что-то тоже ок. Думаю ЛАЛ пойдут все таки в молодость и переподпишут свою молодежь , а не будут брать 31-го летнего хоть и топового игрока , но с явными ментальными проблемами , чтоб цепануть гайку в след сезоне. Хотя кто его знает , Лейкерс любят звезд , все может быть.
серьёзно, т.е они отдают за Ираинга Динвиди, Финни и пик первого, а возьмут Мо, Бизли и пик второго.
p.s а ты фан ЛАЛ, тогда вопрос снимается
+17
-1
+16
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and_ru
Ясно, Леба без третьей звёзды не алё. Ладно сейчас старый, но и в 26 не мог в Майами.
+19
-6
+13
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Мурзин Ринат
Ну Бизли и Рассела можно без проблем выгонять сразу , но Вандербилта жалко отдавать, Руи можно и потерпеть, жалко но что поделать, но Джареда надо оставлять
+11
-3
+8
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Djoyin
Или менеджменту сойти с ума
+4
-1
+3
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Drinkinss
тут люди пишут всякие хотелки бамба+бизли на ирвинга :) Ребят, вы чего, в гостях у сказки? Два игрока, которые типа мимо ротации играют в любой нормальной команде на челибоса с 25 ппг и 40% с трехи??) Ну ок, тогда ГСВ обменяет пула и энтони лэмба на янниса, бостон обменяет притчарда на КД, а майами обменяет Лаури + пик на Лилларда :) Дурка ппц :)
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Tolball
Возможен скорее всего только СЭТ и Даллас за так как понятно не отдаст,как минимум запросит сопоставимый пакет,что заплатили.Если просто как СА, подписывать,то с Ривзом у них будет платежка 100млн и 4 человека на контракте.Тогда Ирвинг должен будет согласиться на 30-35 и почти весь остальной ростер на минималки подбирать.
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Пользователь заблокирован
И чего? Нафиг этот шлак нужен, если они с Денвером по 3 очка набирают? То ем более Вандербилт с 5 лямками никак Ирвинга не помешает
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Notionalist Notionalist
Ответ Birdman NBA
серьёзно, т.е они отдают за Ираинга Динвиди, Финни и пик первого, а возьмут Мо, Бизли и пик второго. p.s а ты фан ЛАЛ, тогда вопрос снимается
Ирвинг уже не игрок Далласа, почему они должны за него получить хотя бы столько, сколько отдали?
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Dienamiks
Обменяйте Леброна в ту команду, которая Брони задрафтует и вуаля. И франшиза цела и быки сыты.
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Stivi M.D.
А к чему это вообще? Лейкерс заинтересованы в Ирвинге?
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Алексей Матыгин
нафиг он нужен этот плоскоземельщик,у ЛаЛ отличная компания собралась
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Ocelot
если у Леброна какой то фетиш на Ирвинга потому что однажды свезло то мог бы пораскинуть мозгами и понять что раз у того не получилось в Бостоне, потом не получилось в Бруклине то с чего должно получиться сейчас когда и ты сам уже почти на 10 лет постарел
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risend
Ответ and_ru
Ясно, Леба без третьей звёзды не алё. Ладно сейчас старый, но и в 26 не мог в Майами.
В Далласе как бы тоже три звезды
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Notionalist Notionalist
Ответ Drinkinss
я не очень понимаю, как они планируют удержать ривза - найдется немало команд, которые предложат ему много денег и более важную роль, чем сидеть в тени леброна и АД, которые выигрывают, потому что они такие великие, а проигрывают, потому что у них недостаточно хороший ростер
Роль у Ривза нормальная, но если кто-то пульнет в него 100 млн, то что ж...
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Notionalist Notionalist
Ответ Drinkinss
тут люди пишут всякие хотелки бамба+бизли на ирвинга :) Ребят, вы чего, в гостях у сказки? Два игрока, которые типа мимо ротации играют в любой нормальной команде на челибоса с 25 ппг и 40% с трехи??) Ну ок, тогда ГСВ обменяет пула и энтони лэмба на янниса, бостон обменяет притчарда на КД, а майами обменяет Лаури + пик на Лилларда :) Дурка ппц :)
Ирвинг СА, Даллас получит что-то за помощь в подписании Ирвинга, а не за Ирвинга
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