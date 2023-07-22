Майкл Бизли: «Когда был игроком «Хит», они мне совсем не нравились»

Теги Майами НБА Майкл Бизли Баскетбол

34-летний форвард Майкл Бизли признался, что не любил «Майами», когда выступал за команду в начале карьеры.

«Сейчас я люблю «Хит», люблю многих в этом клубе. Но я должен был дорасти до этих чувств. Когда я был игроком «Хит», они мне совсем не нравились. Мне не нравилось то, что происходило в команде, мне не нравилось, что мне не давали возможность проявить себя.

Мне не нравилось, что я никогда не играл больше 20 минут, а это значит, что я всегда смотрел больше половины матча со скамейки запасных. Но я стал старше, и многие из этих чувств прошли. Мне нравится то, что сейчас происходит в «Хит». Жаль, что они не выиграли титул в прошлом сезоне. Да, я болельщик «Хит», – сказал Бизли.

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2 комментария

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|NPLM|
Талантливый раздолбай. В Хит таким трудно...
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AEZAKMI228
«Мы будем строить команду вокруг Бизли»
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