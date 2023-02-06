«Да, на 100%». Майкл Бизли заинтересован в возвращении в «Лейкерс»
Второй номер драфта-2008 года Майкл Бизли заявил, что откликнулся бы на предложение вернуться в «Лейкерс».
Бизли сказал об этом, когда во время интервью рассуждал о грядущем выходе лидера «озерников» Леброна Джеймса на 1-е место в НБА по набранным очкам.
«Да, на 100%. Если они позвонят, я не позволю моей гордости встать на пути, 100%», – заявил Бизли.
34-летний Бизли провел последнюю игру в НБА 6 февраля 2019 года – тогда он представлял «Лейкерс».
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