«Да, на 100%». Майкл Бизли заинтересован в возвращении в «Лейкерс»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Майкл Бизли Баскетбол

Второй номер драфта-2008 года Майкл Бизли заявил, что откликнулся бы на предложение вернуться в «Лейкерс».

Бизли сказал об этом, когда во время интервью рассуждал о грядущем выходе лидера «озерников» Леброна Джеймса на 1-е место в НБА по набранным очкам.

«Да, на 100%. Если они позвонят, я не позволю моей гордости встать на пути, 100%», – заявил Бизли.

34-летний Бизли провел последнюю игру в НБА 6 февраля 2019 года – тогда он представлял «Лейкерс».

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4 комментария

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mqh9pzrxgf
Леброну сопротивление на тренях некому оказать?
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Insamo217
По степени долбанутости кстати вполне себе замена Ирвингу)
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armageddon123456
О да.... Его только и не хватало
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panda_07
А вот и недостающий винтик для чемпионства нашелся
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