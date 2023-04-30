ФИБА отменила ноябрьское «окно» по ходу сезона-2023/24

официально объявила, что первое и второе «окна» отборочных матчей чемпионата Европы-2025 будут объединены и пройдут в феврале 2024 года.

Это означает, что как минимум в следующем сезоне не будет ноябрьского «окна» ФИБА. При этом количество отборочных матчей останется прежним, а февральское «окно» станет длиннее.

Официальных сообщений о соглашении между ФИБА и Евролигой не было, однако есть вероятность, что отреагирует на решение ФИБА и учтет его при составлении календаря на следующий сезон.

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