Джерри Уэст: «Виктор Вембаньяма больше, чем баскетболист»
Легенда НБА, ныне консультант «Клипперс» Джерри Уэст видит в первом номере драфта-2023, 19-летнем французском форварде «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме потенциал суперзвезды.
«Он один из тех игроков, по которым видно, что они станут легендарными.
У него есть мастерство. Он может убежать в отрыв, может бросить трехочковый, но думаю, что его лучшим навыком в начале карьеры будет блок-шот. Он показывает довольно зрелищную игру. Он потрясающе говорит.
Он больше, чем баскетболист. Он даст лиге еще один позитивный голос», — сказал Уэст.
Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло
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