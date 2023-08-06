Джерри Уэст: «Виктор Вембаньяма больше, чем баскетболист»

Теги Сан-Антонио НБА Джерри Уэст Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенда НБА, ныне консультант «Клипперс» Джерри Уэст видит в первом номере драфта-2023, 19-летнем французском форварде «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме потенциал суперзвезды.

«Он один из тех игроков, по которым видно, что они станут легендарными.

У него есть мастерство. Он может убежать в отрыв, может бросить трехочковый, но думаю, что его лучшим навыком в начале карьеры будет блок-шот. Он показывает довольно зрелищную игру. Он потрясающе говорит.

Он больше, чем баскетболист. Он даст лиге еще один позитивный голос», — сказал Уэст.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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2 комментария

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Человек и пароход?
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Он выше , чем просто баскетболист
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