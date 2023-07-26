Трэйси Макгрэйди: «Вокруг Виктора Вембаньямы слишком много шумихи»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что СМИ создали вокруг новичка «Сан-Антонио» слишком много шумихи.

«На мой взгляд, вокруг Вембаньямы создан сумасшедший ажиотаж. Слишком много шумихи.

Я видел все это раньше. Почему все ведут себя так, будто никогда этого не видели. Бол Бол умеет то же самое, ему просто не дали реальной возможности. Этот парень очень талантлив. Кристапс Порзингис тоже был талантлив, когда пришел в лигу. И, черт возьми, его рост тоже 221 сантиметр.

Так что я все это видел. Ажиотаж просто сумасшедший. Но я понимаю. Это СМИ, они ищут лицо для НБА, им нужна новая звезда, вокруг которой они будут строить. Брон вот-вот уйдет, Стеф Карри и остальные парни тоже», – сказал Макгрэйди.

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