Трэйси Макгрэйди: «Вокруг Виктора Вембаньямы слишком много шумихи»

Теги Трэйси Макгрэйди Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что СМИ создали вокруг новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы слишком много шумихи.

«На мой взгляд, вокруг Вембаньямы создан сумасшедший ажиотаж. Слишком много шумихи.

Я видел все это раньше. Почему все ведут себя так, будто никогда этого не видели. Бол Бол умеет то же самое, ему просто не дали реальной возможности. Этот парень очень талантлив. Кристапс Порзингис тоже был талантлив, когда пришел в лигу. И, черт возьми, его рост тоже 221 сантиметр.

Так что я все это видел. Ажиотаж просто сумасшедший. Но я понимаю. Это СМИ, они ищут лицо для НБА, им нужна новая звезда, вокруг которой они будут строить. Брон вот-вот уйдет, Стеф Карри и остальные парни тоже», – сказал Макгрэйди.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giba-g
Про Бол Бола в последнее время разговоров стало больше, чем про Вемби или мне кажется?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaptainFootballiste
А ещё его охрана поглумилась над Бритни Спирс и вот этого Америка ему никогда не простит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFrost
Мне понравился коммент в инсте: "Скоро Вемба будет разрывать ютуб тем, что уже делал Бол Бол"
А, вообще, все бывшие игроки, нынешние игроки и тиммейты видят огромный талант Болыча - это о многом говорит. Как там быть его тренером и работать с ним? - я хз, но уверен, что всё равно он найдёт свою команду и тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий