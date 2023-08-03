Сандро Мамукелашвили: «Виктора Вембаньяму можно сравнить с Яннисом Адетокумбо, очень высокий и атлетичный»

Теги Сан-Антонио НБА Яннис Адетокумбо Сандро Мамукелашвили Виктор Вембаньяма Баскетбол

Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Сандро Мамукелашвили поделился своим первым впечатлением о новичке «Сперс» Викторе Вембаньяме и сравнил его с Яннисом Адетокумбо («Милуоки»).

«Да, он отличный парень. Очень скромный.

Мне нравится, как он усердно работает. Он приходит в зал очень рано и делает свое дело. Определенно, профессионал, с нетерпением жду возможности поиграть с ним, сблизиться с ним, отдать ему несколько передач и получить парочку от него. Он отличный парень.

Его можно сравнить с Яннисом Адетокумбо, очень высокий и атлетичный. У него отличный бросок для его роста. Когда он разовьется, он станет уникальным игроком своего поколения», – сказал Мамукелашвили.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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