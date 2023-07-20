Гилберт Аренас: «В неудачах «Сиксерс» нужно винить Джоэла Эмбиида, а не Бена Симмонса»

Теги Кобе Брайант Шакил О′Нил Филадельфия НБА Гилберт Аренас Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что вина за прошлые неудачи «Филадельфии» в плей-офф должна лежать не на Бене Симмонсе, а на Джоэле Эмбииде.

«Если и винить кого-то, то я всегда буду винить самого талантливого и самого одаренного игрока в команде, а это Джоэл Эмбиид. Верно?

Это напоминает мне о том, кем Шакил О’Нил был для Кобе Брайанта. Кобе был голоден, он хотел побеждать, он хотел стать лучшим. И он видел, что этот сверходаренный игрок не использует свой потенциал. Кобе приходил в зал по 3-4 раза в день. Шак говорил: «Я проявлю себя, когда захочу. Я выйду и наберу 30 очков и 18 подборов». Кобе говорил: «Если ты будешь тренироваться 3 раза в день, никто на этой планете не сможет остановить тебя».

На мой взгляд, то же самое можно сказать Джоэлу Эмбииду. Ты такой одаренный, что если будешь тратить много часов на свое мастерство, ты будешь неудержим. Он должен тащить команду, но он этого не делает, и мы виним кого-то другого», – сказал Аренас.

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2 комментария

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Андрей Петров
С этим взяглом на дело за я согласен на 300%. Устал наблюдать за звёздами которые так себя считают а не могут даже команду свою в плей-оф затащить, только умеют плакатся что им мешает. Лидер команды на плащадке задействует всех, для результата и победы и если надо сам способен вести за собой всех. А псевдо звёзды играют только на себя и поэтому кроме личной хорошой статистики не иметь важных побед. Спрос всегда с ЛИДЕРОВ а нытьё для слабоков
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