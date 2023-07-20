Гилберт Аренас: «В неудачах «Сиксерс» нужно винить Джоэла Эмбиида, а не Бена Симмонса»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что вина за прошлые неудачи «Филадельфии» в плей-офф должна лежать не на , а на .

«Если и винить кого-то, то я всегда буду винить самого талантливого и самого одаренного игрока в команде, а это Джоэл Эмбиид. Верно?

Это напоминает мне о том, кем ’Нил был для . Кобе был голоден, он хотел побеждать, он хотел стать лучшим. И он видел, что этот сверходаренный игрок не использует свой потенциал. Кобе приходил в зал по 3-4 раза в день. Шак говорил: «Я проявлю себя, когда захочу. Я выйду и наберу 30 очков и 18 подборов». Кобе говорил: «Если ты будешь тренироваться 3 раза в день, никто на этой планете не сможет остановить тебя».

На мой взгляд, то же самое можно сказать Джоэлу Эмбииду. Ты такой одаренный, что если будешь тратить много часов на свое мастерство, ты будешь неудержим. Он должен тащить команду, но он этого не делает, и мы виним кого-то другого», – сказал Аренас.

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