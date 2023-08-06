Майк Данливи: «Обмен в «Вашингтон» – это отличная возможность для Джордана Пула»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» считает, что обмен в « » пойдет на пользу как защитнику, так и «Уорриорз».

«Не очень приятно в первый день работы звонить игроку и говорить, что его обменяли. Сказал Джордану, что это отличная возможность для него.

Что он мог сделать в свои 24 года, играя под Стефеном Карри и Клэем Томпсоном? Ему нужно больше пространства, чтобы свободно бегать и играть. Не уверен, что мы смогли бы полностью обеспечить его этим в течение следующих нескольких лет.

Мне показалось, что Джордан был немного удивлен обменом. Но в то же время, я думаю, как только все уляжется, он поймет, что это отличная возможность для него. Чувствую себя немного лучше от того, что мы обменяли его в команду, где он получит шанс. Джордан – умный парень, я думаю, он все понимает. Его ждет яркое будущее», – сказал Данливи.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас