Майк Данливи: «Обмен в «Вашингтон» – это отличная возможность для Джордана Пула»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи считает, что обмен Джордана Пула в «Вашингтон» пойдет на пользу как защитнику, так и «Уорриорз».

«Не очень приятно в первый день работы звонить игроку и говорить, что его обменяли. Сказал Джордану, что это отличная возможность для него.

Что он мог сделать в свои 24 года, играя под Стефеном Карри и Клэем Томпсоном? Ему нужно больше пространства, чтобы свободно бегать и играть. Не уверен, что мы смогли бы полностью обеспечить его этим в течение следующих нескольких лет.

Мне показалось, что Джордан был немного удивлен обменом. Но в то же время, я думаю, как только все уляжется, он поймет, что это отличная возможность для него. Чувствую себя немного лучше от того, что мы обменяли его в команду, где он получит шанс. Джордан – умный парень, я думаю, он все понимает. Его ждет яркое будущее», – сказал Данливи.

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3 комментария

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Что он мог сделать? Получить огромный контракт. И он это сделал!
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Интересное интервью. Но из источников, близких к Пулу, он был не удивлен, а обрадован. Перстень есть, контракт тоже. Осталось найти команду, которая даст ему мяч и полный карт-бланш. В межсезонье такая как раз нашлась. В итоге парень еле скрывает радость. Раздал пару интервью на счет благодарности бывшей команде (за чемпионство)... И в 10 раз больше как он любит Вашингтон.
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