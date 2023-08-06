Майк Данливи: «Обмен в «Вашингтон» – это отличная возможность для Джордана Пула»
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи считает, что обмен Джордана Пула в «Вашингтон» пойдет на пользу как защитнику, так и «Уорриорз».
«Не очень приятно в первый день работы звонить игроку и говорить, что его обменяли. Сказал Джордану, что это отличная возможность для него.
Что он мог сделать в свои 24 года, играя под Стефеном Карри и Клэем Томпсоном? Ему нужно больше пространства, чтобы свободно бегать и играть. Не уверен, что мы смогли бы полностью обеспечить его этим в течение следующих нескольких лет.
Мне показалось, что Джордан был немного удивлен обменом. Но в то же время, я думаю, как только все уляжется, он поймет, что это отличная возможность для него. Чувствую себя немного лучше от того, что мы обменяли его в команду, где он получит шанс. Джордан – умный парень, я думаю, он все понимает. Его ждет яркое будущее», – сказал Данливи.
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