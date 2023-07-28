Джеймс Харден: «Много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть разговаривают»

Теги Филадельфия НБА болельщики Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден высказался по поводу перепалок между игроками и болельщиками в соцсетях.

«Без комментариев. Это видно по моим социальным сетям, я просто держусь в стороне и ни на что не реагирую. Не вступаю ни в какие перепалки. Просто много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть разговаривают.

Я не считаю себя хорошим парнем и не считаю себя плохим парнем. Я просто делаю свою работу и держусь в стороне, и это было моим принципом на протяжении всей карьеры. Я не стараюсь привлечь к себе внимание», – сказал Харден.

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5 комментариев

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Максим Макеев
"I’m not a bad guy, I’m not a good guy, I am the TRADE guy"
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fbd
Вкусно кушаю, хорошо сплю, хожу в стрипуху
+2
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laziofan
Бороде нужно успокоиться и отыграть сезон в Филе на высоком уровне. С Нерсом, есть ощущение, что могут зайти далеко.
+1
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Tim Timson
Ответ Максим Макеев
"I’m not a bad guy, I’m not a good guy, I am the TRADE guy"
почему не на русском?)
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Максим Макеев
Ответ laziofan
Бороде нужно успокоиться и отыграть сезон в Филе на высоком уровне. С Нерсом, есть ощущение, что могут зайти далеко.
странная тема с контрактом абсолютно приключилась
Фила в любом случае потенциально может дать ему больше денег чем ЛАК, да и риск распада ЛАК не меньше чем у Филы
ЛАК скорее всего продлят Кавая и Джорджа на приличную сумму( но есть даже вероятность роспуска этой пары в случае травмы кого то из них) плюс нужно что то давать Мэнну( хотя с мэнном немного погорячился с ним можно ждать)
У Филы же надо продлевать Макси на детский макс, Эмбиида пока продлевать не нужно, а Харрис списывается то есть ситуация для денег комфортная
Если брать срок то не думаю что обе эти команды дадут ему больше 2 полных лет и 3 год с опцией игрока если оч поторговаться
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