Джеймс Харден: «Много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть разговаривают»
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден высказался по поводу перепалок между игроками и болельщиками в соцсетях.
«Без комментариев. Это видно по моим социальным сетям, я просто держусь в стороне и ни на что не реагирую. Не вступаю ни в какие перепалки. Просто много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть разговаривают.
Я не считаю себя хорошим парнем и не считаю себя плохим парнем. Я просто делаю свою работу и держусь в стороне, и это было моим принципом на протяжении всей карьеры. Я не стараюсь привлечь к себе внимание», – сказал Харден.
Фила в любом случае потенциально может дать ему больше денег чем ЛАК, да и риск распада ЛАК не меньше чем у Филы
ЛАК скорее всего продлят Кавая и Джорджа на приличную сумму( но есть даже вероятность роспуска этой пары в случае травмы кого то из них) плюс нужно что то давать Мэнну( хотя с мэнном немного погорячился с ним можно ждать)
У Филы же надо продлевать Макси на детский макс, Эмбиида пока продлевать не нужно, а Харрис списывается то есть ситуация для денег комфортная
Если брать срок то не думаю что обе эти команды дадут ему больше 2 полных лет и 3 год с опцией игрока если оч поторговаться