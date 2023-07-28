Джеймс Харден: «Много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть разговаривают»

Защитник «Филадельфии» высказался по поводу перепалок между игроками и болельщиками в соцсетях.

«Без комментариев. Это видно по моим социальным сетям, я просто держусь в стороне и ни на что не реагирую. Не вступаю ни в какие перепалки. Просто много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть разговаривают.

Я не считаю себя хорошим парнем и не считаю себя плохим парнем. Я просто делаю свою работу и держусь в стороне, и это было моим принципом на протяжении всей карьеры. Я не стараюсь привлечь к себе внимание», – сказал Харден.

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