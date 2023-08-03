Руди Гобер о первом трехочковом в карьере: «Как будто потерял девственность»

Центровой сборной Франции и «Миннесоты» после товарищеского матча с Черногорией (80:69) поделился эмоциями от первого трехочкового попадания в карьере.

«Я как будто сегодня потерял девственность.

Я много работаю над трехочковым броском, с каждым годом моя уверенность растет, и сейчас она на таком уровне, что я могу бросать из-за дуги в матчах.

Мне нужно к этому привыкнуть. Партнеры по команде доверяют мне, тренер тоже. Большинство болельщиков не видят, что происходит за пределами площадки, и могут быть удивлены, что игроки работают над тем, чего не видно на площадке», – сказал француз.

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