Руди Гобер о первом трехочковом в карьере: «Как будто потерял девственность»
Центровой сборной Франции и «Миннесоты» Руди Гобер после товарищеского матча с Черногорией (80:69) поделился эмоциями от первого трехочкового попадания в карьере.
«Я как будто сегодня потерял девственность.
Я много работаю над трехочковым броском, с каждым годом моя уверенность растет, и сейчас она на таком уровне, что я могу бросать из-за дуги в матчах.
Мне нужно к этому привыкнуть. Партнеры по команде доверяют мне, тренер тоже. Большинство болельщиков не видят, что происходит за пределами площадки, и могут быть удивлены, что игроки работают над тем, чего не видно на площадке», – сказал француз.
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