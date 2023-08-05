Турция перевела матч с Италией в овертайм благодаря попаданию со своей половины под сирену

Турция в пятницу перевела матч с Италией в овертайм благодаря попаданию Эмира Кабаджи со своей половины под сирену.

Итальянцы вели 75:72 на последних секундах встречи в рамках товарищеского турнира Кубок Трентино. Разыгрывающий Марко не реализовал штрафной, который мог увеличить преимущество до 4 очков, а через несколько секунд исполнил 3-очковый, который также не достиг цели.

Взявший подбор Кабаджа бросил из своей зоны и сравнял счет – 75:75.

В дополнительное время Италия вырвала победу – 90:89.

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