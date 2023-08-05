Сергей Елевич: «Будет жалко, если Алексей Швед уйдет из российского чемпионата»
Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич заявил, что уход защитника Алексея Шведа из Единой лиги ВТБ станет большой потерей.
«Конечно, лишиться такого игрока – большая потеря. Но ЦСКА знает, что делает. Может быть, они обратили внимание на что-то другое.
Неизвестно, как Алексей себя чувствует после травмы, которая произошла после драки, какие есть врачебные проблемы. В любом случае, будет жалко, если он уйдет из российского чемпионата. Хочется смотреть и любоваться его игрой дальше.
Сейчас он созрел до такого уровня мастерства, при котором может не только забивать, но и отдавать в нужный момент. Последние два года, которые он провел в ЦСКА, он здорово справлялся и в защите, что не было заметно раньше.
Будем смотреть, в каком клубе он будет дальше. Что поделать, это спорт, и эта спортивная жизнь не долговечная, поэтому надо искать то, что ему приемлемо», – сказал Елевич.
Вчера ЦСКА объявил об уходе Алексея Шведа из команды. 34-летний игрок сказал в интервью, что склоняется к переходу в китайскую лигу.
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