Евгений Богачев о возможном предложении Шведу от УНИКСа: «Нет, мы уже практически укомплектованы»

Теги УНИКС Алексей Швед Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что клуб не собирается предлагать контракт экс-игроку ЦСКА Алексею Шведу, который стал свободным агентом.

«Собираемся ли делать предложение Шведу? Нет, мы уже практически укомплектованы. Опоздали тут все агенты и прочие. У нас уже полный состав.

И финансово мы тоже на пределе. Вы же понимаете, какая ситуация с евро и долларом. Нет, мы это не планируем», – заявил Богачев.

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