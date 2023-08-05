Станислав Еремин: «Для баскетбола будет огромной потерей, если Алексей Швед уедет из России или перестанет играть»
Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин заявил, что для российского баскетбола будет огромной потерей, если Алексей Швед продолжит карьеру за границе.
«Считаю Алексея Шведа одним из лучших и самых талантливых российских игроков за последние годы, но это спорт. Подобные решения принимаются обоюдно клубом и игроком в зависимости от условий.
Думаю, сейчас ему будет сложно найти команду: его уровень как игрока очень высок, но также высок уровень его запросов и потребностей. Он достаточно обеспеченный человек, который думает не только про игру, но и о своем комфорте. В данных условиях ему будет достаточно сложно продолжить карьеру.
Для баскетбола будет огромной потерей, если он уедет из России или вообще перестанет играть», – сказал Еремин.
Вчера ЦСКА объявил об уходе Алексея Шведа из команды. 34-летний игрок сказал в интервью, что склоняется к переходу в китайскую лигу.
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