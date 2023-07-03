Новичок « » пообедал в компании клубной легенды и соотечественника .

Паркер и Вембаньяма вместе они посмотрели баскетбольные видео.

Тони провел в НБА 18 сезонов, 17 из которых – в составе «Сперс». В июню техасский клуб выбрал Виктора под 1-м номером на драфте.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Фото: Джереми Медьяна