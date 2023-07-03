Виктор Вембаньяма пообедал с Тони Паркером. Вместе они посмотрели баскетбольные видео

Теги светская хроника Сан-Антонио Тони Паркер НБА фото Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пообедал в компании клубной легенды и соотечественника Тони Паркера.

Паркер и Вембаньяма вместе они посмотрели баскетбольные видео.

Тони провел в НБА 18 сезонов, 17 из которых – в составе «Сперс». В июню техасский клуб выбрал Виктора под 1-м номером на драфте.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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Фото: Джереми Медьяна

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3 комментария

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Alexandr Volkov
Ответ Ryan T.
Пусть лучше с Зайоном побольше обедает.
Не твой Виктор, вот ты и нервничаешь)
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+3
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Дэннис Молинарев
Они бы еще с телефона посмотрели бы :)
+1
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Ryan T.
Пусть лучше с Зайоном побольше обедает.
+1
-1
0
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