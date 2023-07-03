Виктор Вембаньяма пообедал с Тони Паркером. Вместе они посмотрели баскетбольные видео
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пообедал в компании клубной легенды и соотечественника Тони Паркера.
Паркер и Вембаньяма вместе они посмотрели баскетбольные видео.
Тони провел в НБА 18 сезонов, 17 из которых – в составе «Сперс». В июню техасский клуб выбрал Виктора под 1-м номером на драфте.
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Фото: Джереми Медьяна
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