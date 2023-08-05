«Колени уже не выдерживают молодых парней». Брендан Хэйвуд рассказал, как Кайри Ирвинг вынудил его завершить карьеру

Теги Кливленд НБА Брендан Хэйвуд Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший центровой НБА Брендан Хэйвуд на подкасте Гилберта Аренаса рассказал, как звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг («Даллас») вынудил его закончить карьеру.

«Такого парня, как Кайри, так просто не обыграешь. Помню случай, как я гнался за ним в быстром отрыве и хотел заблокировать его бросок сзади. И вот я выпрыгиваю, чтобы сделать блок-шот, а Кайри разворачивается в другую сторону и совершает евростеп.

Я никак этого не ожидал и на автомате врезался в стоящего за пределами площадки Майка Миллера. Тогда я подумал, что колени уже не выдерживают новых, молодых парней», — рассказал Хэйвуд.

Хэйвуд и Ирвинг вместе выступали за «Кливленд» в сезоне-2014/15.

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