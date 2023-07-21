Гендиректор «Виртуса» опроверг информацию об уходе Шенгелии: «Переговоры с другими клубами никогда не велись»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Црвена Звезда MTS чемпионат Италии Виртус Торнике Шенгелия Баскетбол

Генеральный директор «Виртуса» Лука Баральди опроверг слухи о переходе тяжелого форварда Торнике Шенгелии в «Панатинаикос».

«В связи с тем, что пошли слухи о Токо Шенгелии, мы считаем уместным пояснить, что игрок не выставлен на продажу и переговоры с другими клубами никогда не велись.

Мы подтверждаем, что Токо, в соответствии с действующим контрактом, будет входить в состав болонского «Виртуса» в следующем сезоне», – говорится в заявлении Баральди.

Ранее авторитетное греческое издание SDNA опубликовало информацию, что Шенгелия пришел к соглашению с греческим «Панатинаикосом», а местной газете Corriere di Bologna стало известно о переговорах игрока с сербской «Црвеной Звездой».

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